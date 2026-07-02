Domani l’ultimo saluto a don Francesco e Alberto. Previsti bus navetta

venerdì 3 alle ore 18.30 presso il PalaRomare, giorno in cui verrà dichiarato lutto cittadino. Schio si prepara ad accogliere domani, venerdì 3 luglio, migliaia di persone per dare l’ultimo saluto ad Alberto Fioretto e a don Francesco Andreoli , morti la settimana scorsa nell’ incidente nella galleria della Spv a Malo . È stato messo in campo un piano organizzativo definito dal Comune di Schio insieme alla comunità salesiana, al Famila Basket, alle forze dell’ordine, alla protezione civile ed ai diversi enti coinvolti in vista della celebrazione delle esequie, in programma, giorno in cui verrà dichiarato lutto cittadino.

Apertura del PalaRomare e accessi

Per consentire un afflusso ordinato dei partecipanti, il PalaRomare aprirà al pubblico alle 17.

All’interno saranno predisposti circa 2.200 posti a sedere, mentre all’esterno saranno allestite ulteriori sedute e un maxischermo che permetterà di seguire la celebrazione anche a chi non riuscirà ad accedere all’impianto. Saranno inoltre predisposti percorsi dedicati, un’area riservata alle persone con disabilità, ingressi e parcheggi riservati e un servizio di accoglienza lungo tutti gli accessi. All’esterno del Pala Romare verrà posizionato un gazebo per i libri firma.

Parcheggi e servizio navetta

Per agevolare la partecipazione, é stato predisposto un articolato piano della viabilità.

Saranno disponibili aree di sosta nelle vicinanze del PalaRomare, come l’area verde Campagnola. Per favorire gli spostamenti sarà inoltre attivato un servizio navetta gratuito con partenza fronte Faber box in via Tito Livio.

Si potranno lasciare le proprie auto presso i parcheggi di via Luzio e via Raffaello.

Il servizio navetta sarà in collegamento continuo con il PalaRomare a partire dalle 17 ogni 15 minuti. Al termine della celebrazione é previsto il rientro sempre in navetta.

Il punto di arrivo (e successiva ripartenza) sarà il parcheggio accanto allo Schio Hotel.

Importante segnalazione: il parcheggio della piscina comunale sarà reso disponibile ai partecipanti grazie alla chiusura anticipata dell’impianto nel pomeriggio.

Accoglienza e sicurezza

L’organizzazione potrà contare sul prezioso contributo dei volontari delle squadre di Protezione civile, affiancati dalla Polizia locale Alto Vicentino, Carabinieri e dalla Croce rossa Italiana, che garantirà l’assistenza sanitaria durante tutta la manifestazione.Personale dedicato sarà presente nei parcheggi, lungo i percorsi di accesso e all’interno del PalaRomare per fornire indicazioni e assistenza. Si pregano i partecipanti di seguire le istruzioni date dal personale di servizio.

Camera ardente e veglie di preghiera

La camera ardente è stata allestita presso l’Oratorio Salesiano di Schio ed è stata aperta oggi, giovedì 2 luglio, dalle 10 alle 17 e lo sarà ancora domani, venerdì 3 luglio, dalle 9 alle 12. É previsto un momento di preghiera questa seraalle 18.30 nel Duomo di San Pietro a Schio.

“Stiamo lavorando con il massimo impegno insieme alla Comunità Salesiana e a tutti gli enti coinvolti per permettere alla nostra comunità di vivere questo momento con il raccoglimento e la serenità che merita. La straordinaria partecipazione attesa testimonia l’affetto che Alberto e don Francesco hanno saputo seminare nel cuore di tante persone. Desidero ringraziare tutte le persone che stanno mettendo a disposizione tempo, professionalità e spirito di servizio per rendere possibile un’organizzazione così complessa”, dichiara il Sindaco Cristina Marigo.