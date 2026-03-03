Previsioni 3-5 marzo: variabilità e clima mite

Situazione generale

Continua da 12 giorni ormai il dominio dell’alta pressione sulla penisola italiana. Correnti miti e umide risalgono dal Nordafrica fin sul centro Europa. Un tempo quindi stabile sul Vicentino ma caratterizzato anche da nebbie e nuvole basse.

Martedì 3 marzo

Nel primo mattino nebbie presenti su gran parte della pianura vicentina, mentre sui rilievi ci sarà il sole. Nel pomeriggio, le parti si invertiranno, ampie schiarite in pianura mentre in montagna ci saranno addensamenti di nuvole basse. Temperature in lieve calo in quota, stazionarie in pianura dove gli estremi saranno compresi tra 5 e 14 gradi.

Mercoledì 4 marzo

Giornata mite e variabile. In pianura dense foschie o banchi di nebbia nelle ore più fredde del giorno. Zero termico attorno i 2 mila metri di quota, in pianura temperature massime sui 15 gradi.

Giovedì 5 marzo

Rispetto i giorni precedenti il cielo sul Vicentino si presenterà più sgombro dalle nubi. Dato il maggiore soleggiamento la colonnina di mercurio sarà ancora in lieve aumento con punte di 16 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana non sono previste precipitazioni sul Vicentino. Tuttavia ci saranno ancora condizioni di variabilità e possibilità di nebbie mattutine in pianura. Valori termici ancora oltre le medie del periodo.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.