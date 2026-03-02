Comunali, Masiero ci prova. E arriva subito l’endorsement di Fratelli d’Italia

Riccardo Masiero annuncia la sua discesa in campo. Arzignano compie così il primo passo verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio dopo mesi di forte instabilità politica. Il 18 dicembre scorso, dieci consiglieri comunali si sono dimessi contemporaneamente, provocando la decadenza dell’amministrazione guidata dalla sindaca Alessia Bevilacqua, in carica dal 2019 e rieletta nel 2024. Le dimissioni hanno coinvolto esponenti della Liga Veneta Repubblica, del gruppo Zaffari Sindaco + Futuro per Arzignano, di Forza Italia – Sterle Sindaco e del Gruppo Misto, determinando lo scioglimento immediato del Consiglio comunale e l’arrivo del commissario prefettizio.

Una crisi esplosa dopo giorni di tensioni interne alla maggioranza, acuite dalla decisione della sindaca Bevilacqua – nel frattempo eletta in Consiglio regionale – di revocare la carica di vicesindaco a Riccardo Masiero e di affidarla a una nuova figura di fiducia. La scelta ha provocato la rottura con il gruppo venetista, che ha parlato apertamente di “scandalo” e ha scelto di dimettersi insieme a parte dell’opposizione, facendo cadere l’intera amministrazione.

Masiero annuncia la candidatura: “Un atto di amore e responsabilità verso la Comunità”

Ed il primo a presentarsi ufficialmente è stato proprio lui, Riccardo Masiero, 56 anni, laureato in Economia e Commercio, intermediario di pellami e figura storica dell’amministrazione locale. Con oltre vent’anni di esperienza tra Consiglio comunale, assessorati e la carica di vicesindaco, Masiero ha scelto Villaggio Giardino per annunciare la sua candidatura, definendola “un atto di amore e responsabilità verso la Comunità”.

Forte il richiamo ai valori dei fondatori della città e alla figura del nonno Riccardo, collaboratore dell’imprenditore Giacomo “Barba” Pellizzari, simbolo dell’operosità industriale che ha segnato la crescita di Arzignano. Masiero ha spiegato di credere in una guida collegiale: “La ricetta per governare bene non è l’uomo solo al comando, ma una squadra coesa capace di trasformare una visione in realtà”. Masiero correrà come esponente della Liga Veneta Repubblica, sostenuto anche da una lista civica personale, confermando di non aver firmato accordi formali con altri partiti, pur avendo avviato colloqui con diverse realtà civiche e con alcune forze del centrodestra. Non fino all’annuncio di oggi.

Fratelli d’Italia si schiera: “Masiero è un amministratore capace ed equilibrato”

Il primo partito a rompere gli indugi è stato oggi Fratelli d’Italia, che ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura di Masiero. Il coordinatore cittadino Giovanni Lovato lo ha definito “un uomo equilibrato, concreto, con una visione chiara per la città”, ricordando la collaborazione istituzionale degli ultimi anni. Il partito ha indicato sicurezza, sport e una solida rete di relazioni con Regione e Governo come ambiti nei quali intende contribuire in modo diretto. E per rimarcare l’impegno a fianco del candidato allo scranno cittadino, l’annuncio di una campagna elettorale che porterà ad Arzignano esponenti regionali e nazionali per rafforzare quella che viene definita una “filiera istituzionale” utile allo sviluppo del territorio. Lovato ha quindi ringraziato il presidente provinciale Silvio Giovine per il lavoro svolto nel favorire il dialogo tra le forze del centrodestra, auspicando che la candidatura di Masiero possa diventare punto di convergenza per l’intera coalizione.

“Ora Puoi”: il nuovo movimento civico ha chiesto subito un confronto con Masiero

Parallelamente ai movimenti dei partiti, ad Arzignano è nato anche un nuovo soggetto civico: “Ora Puoi”, rappresentato da Anna Sartori e da un gruppo di cittadini che rivendicano un approccio partecipativo e indipendente dalle logiche di appartenenza. Il movimento si è presentato con l’obiettivo di rimettere al centro la società civile, creando uno spazio in cui le idee contino più delle etichette politiche. Sartori ha spiegato che l’intento è ricostruire relazioni, mettere insieme competenze e generazioni diverse e restituire ai cittadini un ruolo attivo nelle scelte pubbliche. Il nome stesso, Ora Puoi, è un invito diretto alla comunità a immaginare una città nuova, fondata su responsabilità e partecipazione. Il gruppo ha definito un impianto programmatico che mette al centro ambiente, salute, educazione al rispetto, bilancio partecipato, protagonismo giovanile e trasparenza nelle nomine pubbliche. Ma soprattutto, ha compiuto un gesto politico immediato: si è rivolto direttamente al candidato Masiero, chiedendo un confronto per verificare la possibilità di una comunione d’intenti. “Solo così potremo recuperare la fiducia dei cittadini – ha dichiarato Michele Carlotto – e per questo vogliamo dialogare con tutte le anime della città, a partire dal neo candidato sindaco”.

