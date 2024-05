Previsioni 31 maggio – 2 giugno: weekend instabile ma non mancherà qualche momento di sole

Situazione generale

Maggio piovoso fino all’ultimo. L’entrata poi dell’estate sul calendario meteorologico non sarà da meno. Permane sull’Europa centro-meridionale una bassa pressione che a più riprese invia impulsi perturbati sul Veneto. Tra un peggioramento e l’altro non mancheranno schiarite e momenti soleggiati con clima gradevole. Una primavera molto piovosa e variabile che non vuole cedere il passo all’estate.

Venerdì 31 maggio

Maltempo all’alba su tutta la provincia, piogge diffuse a carattere di rovescio. In tarda mattinata ci sarà una pausa dei fenomeni con schiarite anche ampie in pianura. Durerà poco perchè nel pomeriggio si attiveranno temporali sparsi, più presenti sul vicentino orientale e meridionale. In serata ultime precipitazioni in esaurimento sulle prealpi. Sono attesi generalmente dai 30 ai 60 mm di pioggia su tutto il territorio. Ventilazione in aumento la sera dai quadranti settentrionali. Temperature stazionarie, in pianura valori compresi tra 14 e 21 gradi.

Sabato 1 giugno

Sarà una giornata molto variabile. La mattina avremo il tempo migliore, ampi spazi soleggiati sul medio e basso vicentino. In montagna la nuvolosità sarà maggiore, infatti qui non si escludono rovesci pomeridiani. Altrove basso rischio di locali piovaschi. Temperature in lieve aumento con punte di 22-23 gradi.

Domenica 2 giugno

Inizialmente poco nuvoloso su tutto il territorio. Dal pomeriggio nubi cumuliformi in rapido sviluppo con formazione di rovesci o temporali a carattere sparso, più probabili su alte pianure e fascia prealpina. Temperature senza variazione di rilievo.

Tendenza nel lungo termine

Molto instabile fino almeno a martedì. Da metà settimana una maggiore influenza dell’alta pressione sul nord Italia potrebbe portare qualche giorno più stabile e caldo anche sul vicentino.