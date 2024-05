Angelo Onorato, i funerali oggi a Palermo. Pm apre fascicolo per omicidio

I risultati dell’autopsia e le ipotesi investigative propendono per il suicidio mentre i familiari dicono che Onorato sia stato ucciso dal momento che poche settimane prima di morire avrebbe confidato alla moglie, l’eurodeputata Francesca Donato: “Ho paura che mi uccidano”.

Le parole della moglie, l’eurodeputata della Dc Francesca Donato: “In questa città c’è tanto odio ma c’è ancora più amore: dobbiamo ricordarcelo sempre e fare in modo che l’amore trionfi su questo odio maledetto. Voglio che le vostre preghiere, oltre a essere per Angelo, che è già in paradiso senza neanche passare dal purgatorio, per me e per i suoi familiari per darci la forza, pregate tutti perché sia fatta verità e giustizia, perché è il minimo che vogliamo e di cui abbiamo bisogno per superare questa tragedia e per dare un futuro e una speranza a questa città e a tutta la Sicilia. Non possiamo permettere di lasciare la Sicilia in mano a chi risolve con l’odio e la morte i problemi”.