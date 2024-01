Previsioni 5-7 gennaio. Maltempo con punte di 80mm di pioggia in pianura e 70cm di neve in quota

Situazione generale

Una profonda depressione sta entrando da ovest sul Mediterraneo. Il suo minimo andrà posizionarsi sul centro Italia determinando una importante fase di maltempo al nord. Sul vicentino ci saranno piogge abbondanti in pianura e copiose nevicate a quote medie.

Venerdì 5 gennaio

Cielo coperto fin dal mattino su tutta la provincia. Nelle ore centrali della giornata arriveranno le prime precipitazioni su ovest vicentino in progressiva estensione a tutto il territorio. La neve cadrà inizialmente oltre i 1100 metri di quota, con limite in salita dalla tarda serata a 1400 metri. Pioggia battente alle quote più basse con temperature non oltre gli 8 gradi in pianura.

Sabato 6 gennaio

Ancora maltempo la mattina con piogge estese su tutta la pianura.

La neve cadrà dai 1500m sulle zone esposte a sud, oltre i 1300 sulle zone interne.

I fenomeni continueranno diffusi e di moderata intensità fino a sera quando si faranno più deboli e discontinui.

La sera le correnti ruoteranno dai quadranti orientali e la quota neve sarà in calo verso i 1000/1100 metri.

Temperature stazionarie in pianura, in calo sui monti a fine giornata.

Domenica 7 gennaio

Deboli fenomeni sparsi la mattina, nevosi oltre i 900/1000 metri.

Le precipitazioni saranno in esaurimento nel corso della giornata con parziali schiarite verso sera.

Venti in rinforzo da nord est. A fine evento saranno caduti generalmente 60/80 millimetri di pioggia in pianura.

Previsti 15/25 centimetri di neve a 1400 metri, 40/60 a 1700 metri, con punte anche superiori sulle Piccole Dolomiti.

In quota sarà una delle nevicate più abbondanti degli ultimi 3 anni.

Tendenza nel lungo termine

Crollo delle temperature a partire da lunedì. Non si esclude qualche fioccata fino a quote molto basse nella giornata di martedì lungo le pedemontane per debole effetto stau prealpino causato dalle correnti orientali. I valori termici a metà settimana saranno sotto la media del periodo con intense gelate notturne in pianura in caso di nottate serene.