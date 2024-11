Previsioni 5-7 novembre, primi giorni del mese ancora soleggiati e con clima mite

Situazione generale

Il campo di alta pressione che domina la scena sull’Europa centrale da una settimana non mostra cenni di cedimento. Le perturbazioni rimangono quindi ben lontane dalla nostra provincia. Nella settimana in cui mediamente iniziavano le brinate in pianura, si registrano temperature tutt’altro che novembrine.

Martedì 5 novembre

Cielo sereno su tutta la provincia. Riduzione della visibilità per foschie o banchi di nebbia sul basso Vicentino. Temperature stazionarie con valori oltre le medie del periodo.

Mercoledì 6 novembre

Giornata serena. Pressione atmosferica sempre elevata sul nostro territorio e con essa anche con le temperature in quota dove lo zero termico sarà ancora superiore ai 3.000 metri. In pianura estremi termici generalmente tra 6 e 19 gradi.

Giovedì 7 novembre

Ancora soleggiato su tutto il Vicentino. Nelle ore più fredde della giornata possibili banchi di nebbia sulle pianure delle zone centro-meridionali della provincia. Temperature senza variazioni di rilievo.

Tendenza nel lungo termine

Ancora mite e soleggiato venerdì e sabato. Domenica si avvertirà un primo calo termico per infiltrazioni di correnti più fredde dai quadranti orientali.