Previsioni 7-9 maggio: al via una settimana di tempo instabile

Situazione generale

Una bassa pressione dalla Francia si sposta verso l’alto Tirreno. Questo determinerà sul vicentino un peggioramento del tempo con fenomeni anche temporaleschi. Tuttavia le temperature rimarranno in linea con le medie del periodo.

Martedì 7 maggio

La mattina rapido peggioramento del tempo a partire dal basso vicentino in estensione a tutta la provincia. Fenomeni diffusi anche a carattere di forti rovesci. Pausa dei fenomeni nelle ore centrali della giornata quando non si esclude qualche parziale schiarita in pianura. Nuovo impulso perturbato tra il pomeriggio e la sera quando torneranno i rovesci e anche qualche temporale soprattutto sul vicentino occidentale. Sono attesi generalmente 10/20 mm di pioggia, con punte di 30/35 sui settori montani. Temperature massime in calo, con valori non oltre i 18 gradi in pianura.

Mercoledì 8 maggio

La mattina il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su gran parte del territorio provinciale. Nel primo pomeriggio ci sarà della instabilità sulla fascia prealpina con locali e brevi rovesci in sconfinamento sulle alte pianure. Rapido miglioramento la sera con ampi rasserenamenti. Temperature in lieve rialzo con massime sui 20 gradi.

Giovedì 9 maggio

Il tempo sulla nostra provincia sarà in ulteriore miglioramento, tuttavia sui settori montani ci sarà ancora la possibilità di locali piovaschi pomeridiani. In pianura il sole sarà più presente rispetto i giorni precedenti con valori termici compresi tra 12 e 23 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Tra venerdì e sabato il cielo si presenterà poco nuvoloso con basso rischio di rovesci pomeridiani sulle Prealpi. Domenica instabilità in aumento sui rilievi. Le temperature rimarranno in linea con il periodo.