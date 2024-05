Ultimi preparativi in vista dell’Adunata degli Alpini. Il programma ufficiale delle tre giornate

Ultimi ritocchi ai preparativi della 95esima edizione dell’Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà in centro a Vicenza dal 10 al 12 maggio. Ormai infatti è quasi tutto pronto per l’atteso evento, che richiamerà a Vicenza nei tre giorni circa 400 mila persone.

Il programma degli eventi dei tre giorni è particolarmente ricco (tutte le informazioni sono disponibili sul sito adunatalpini.it. Saranno tre giorni di festa, eventi ufficiali, convisione, incontri, concerti e iniziative collaterali.

Scrive il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero: “Torniamo con emozione a Vicenza per l’Adunata Nazionale. Emozione che è facilmente individuabile in quel nome, “Monte Pasubio”, che la Sezione locale ha scelto di darsi pochi anni fa e che simboleggia il segno profondo che la nostra storia qui ha inciso negli alpini. Sarà un grande appuntamento, che quest’anno aggiungerà ai tradizionali valori delle penne nere un forte messaggio, sintetizzato nella scelta del motto “Il sogno di pace degli alpini”: perché questo sono gli alpini, uomini di pace, della vera pace, quella che si costruisce non solo a parole, ma giorno per giorno, col lavoro, la solidarietà, la scelta di una esistenza civile rispettosa dei diritti come, soprattutto, dei doveri. Lo abbiamo dimostrato in tutta la nostra storia e continuiamo a operare in tal senso, silenziosamente ma efficacemente, ricompensati dalla consapevolezza di aver contribuito, a qualunque livello, a rendere migliore la vita di qualcuno che si trovava in difficoltà. A Vicenza, grazie agli alpini e in collaborazione con le realtà solidali e sociali cittadine, questi messaggi arriveranno anche nelle scuole, perché è sui ragazzi che dobbiamo investire per puntare ad un futuro di convivenza pacifica. Buona Adunata, dunque, Vicenza e buona Adunata a tutti gli alpini a cui va il più fraterno abbraccio mio e dell’intera Associazione”.

Quello che segue è il programma ufficiale, che l’Eco Vicentino seguirà costantemente con articoli e dirette su Facebook.

Venerdì 10 maggio – Apertura ufficiale dell’Adunata

ore 9:00

Alzabandiera – Piazza dei Signori (in collegamento con i 4 sacrari e l’Ortigara)

ore 9:15

Deposizione di una corona – Piazza dei Signori

ore 10:30

Inaugurazione della Cittadella degli Alpini – Campo Marzo

ore 18:30

Sfilata dei vessilli – da Piazza Castello a Piazza dei Signori

ore 19:00

Sfilata dei gonfaloni, del Labaro Ana, del vessillo della Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” e della Bandiera di guerra – da Piazza Castello a Piazza dei Signori

a seguire

Discorso di benvenuto del sindaco – Piazza dei Signori

Onori alla Bandiera di guerra e ai gonfaloni – Piazza dei Signori

Sabato 11 maggio

ore 10:00

Incontro tra il presidente nazionale, le Sezioni all’estero, le delegazioni Ifms e i militari stranieri (su invito) – Teatro Olimpico

ore 13:00

Lancio dei paracadutisti – Parco Querini

ore 16:00

Messa – Duomo di Vicenza

ore 17:30

Sfilata con il Labaro Ana e il vessillo della Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” – da Piazza Duomo al Teatro Olimpico

ore 18:00

Saluto del sindaco di Vicenza, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e del presidente nazionale alle autorità (su invito) – Teatro Olimpico

Domenica 12 maggio

ore 8:00

Inquadramento

ore 8:45

Onori alla massima autorità

ore 9:00

Inizio sfilata (qui il percorso e qui l’ordine di sfilamento)



a seguire (presumibilmnete intorno alle ore 19)

Passaggio della stecca con la Sezione di Biella – Viale Roma

Ammainabandiera – Viale Roma

Gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni.