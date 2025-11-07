Previsioni 7-9 novembre: tempo ancora stabile e domenica con clima gradevole

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

L’alta pressione sta dominando la scena sull’Europa centrale da qualche giorno. Sul suo bordo meridionale però una depressione dai Pirenei si dirige verso l’Italia centro-meridionale. Al nord non sono previsti cambiamenti del tempo, al più qualche passaggio nuvoloso di poco conto. Le temperature rimangono oltre le medie del periodo.

Venerdì 7 novembre

Ci sarà ancora il sole sul vicentino ma rispetto i giorni precedenti avremo dei passaggi di nubi alte e sottili che faranno scendere leggermente le temperature massime, queste si attesteranno tra i 14 e 16 gradi.

Sabato 8 novembre

Sulla nostra provincia il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Solo nelle ore centrali della giornata ci sarà qualche addensamento in più lungo la fascia Prealpina. Zero termico in calo a 2400 metri di quota. Estremi termici in pianura tra 2 e 15 gradi.

Domenica 9 novembre

Altra giornata soleggiata sul vicentino con clima gradevole per il periodo. Valori oltre le medie stagionali.

Tendenza nel lungo termine

Tempo stabile ad oltranza sulla nostra provincia. Dopo una lieve flessione delle temperature, la colonnina di mercurio tornerà a salire verso metà settimana soprattutto sui rilievi.

