Emergenza furti, questa sera un incontro pubblico a tema prevenzione

Ha ormai assunto i contorni di una vera e propria emergenza la raffica di furti che ha colpito, e continua a colpire, molti comuni del Vicentino. Le segnalazioni, provenienti da tutto il territorio provinciale, si susseguono numerose. È proprio per dare una risposta alla preoccupazione dei cittadini che l’Associazione Sindacale dei Carabinieri ha organizzato per questa sera, martedì 9 dicembre, una conferenza dal titolo “Prevenzione Furti – Non facciamoci rubare la serenità“.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Zanè e con il supporto dell’Associazione Nazionale Controllo di Vicinato, si terrà alle 19.30 presso la sala riunioni del Centro Socio Culturale di Zanè, in piazzale Aldo Moro. L’iniziativa ha come obiettivo fornire ai cittadini consigli pratici e aggiornati per ridurre i rischi di subire reati predatori, come furti o rapine, presso le abitazioni o le attività commerciali. Saranno illustrate semplici misure di prevenzione, accorgimenti tecnologici e comportamentali, oltre alle opportunità offerte dal controllo di vicinato e dalla collaborazione tra istituzioni e comunità.

