Previsioni 9-12 agosto: tempo stabile, temperature molto sopra la media

Evoluzione generale

Un vasto campo di alta pressione in espansione da ovest manterrà sul Veneto condizioni di tempo stabile e in prevalenza senza nuvole fino almeno all’inizio della prossima settimana. Le temperature saranno in aumento fino a domenica, stabilizzandosi su valori ben superiori alla media del periodo.

Pomeriggio/sera di venerdì 9 Agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso con aria tersa, salvo modesti cumuli a ridosso dei rilievi. Temperature diurne in rialzo rispetto a giovedì. Venti in quota deboli/moderati nord-occidentali, altrove variabili con brezze lungo la costa e nelle valli.

Sabato 10 Agosto

Cielo: Giornata calda con cieli quasi del tutto sgombri da nuvole, salvo esigui cumuli pomeridiani più che altro sui rilievi dolomitici.

Precipitazioni: Assenti; anche la possibilità di qualche piovasco o rovescio di calore sarà remota (al più 5-25%) e limitata alle Dolomiti.

Temperature: Temperature in aumento.

Venti: In quota deboli, o a tratti moderati, inizialmente da ovest, in rotazione fino a divenire settentrionali nel pomeriggio. Altrove variabili a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Domenica 11 Agosto

Cielo: Cielo in prevalenza sereno, al più poco nuvoloso in montagna per qualche modesto cumulo.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Tendenti ad un ulteriore leggero rialzo soprattutto nei valori massimi.

Venti: In quota deboli, in prevalenza da sud-ovest; altrove deboli variabili o a regime locale.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Lunedi 12 Agosto

Sereno o poco nuvoloso, con attività cumuliforme pomeridiana sulle zone montane e pedemontane più sviluppata rispetto ai giorni precedenti. Valori termici senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento.

Martedi 13 Agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, maggiori annuvolamenti di tipo cumuliforme sulle zone montane e pedemontane nelle ore pomeridiane. Temperature senza notevoli variazioni con valori ben superiori alla norma.

Previsioni a cura di Arpav