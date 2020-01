Previsioni meteo 1-3 febbraio. In arrivo un weekend nebbioso, lunedì temperature sopra i 10 gradi

1 febbraio

In pianura nebbie persistenti, non solo nel primo mattinato ma per gran parte della giornata. Sole sulle pedemontane e in montagna con passaggi di nuvole alte e sottili nel pomeriggio. Mite per il periodo. Estremi termici in pianura tra +1 e +9°C

Altra giornata nebbiosa per le medie e basse pianure. Mite sui rilievi con cielo sereno e zero termico oltre i 2000m.