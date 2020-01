Brexit, scatterà a mezzanotte. Johnson: alba di una nuova era

Stasera allo scoccare della mezzanotte il Regno Unito non farà più parte dell’Unione Europea. “L’alba di una nuova era”: così il premier britannico, Boris Johnson, saluterà la formalizzazione della Brexit nel discorso di questa notte alla nazione. “Non segna una fine, ma un inizio, un momento in cui spunta l’alba e si alza il sipario per un nuovo atto” ha affermato il premier Tory, secondo il qale “E’ tempo che il Regno e il popolo britannico tornino a unirsi per andare oltre”. Il discorso sarà pronunciato dopo una riunione speciale del governo prevista oggi a Sunderland, città nel nord dell’Inghilterra simbolo del referendum del 2016.

La bandiera stellata Ue verrà ammainata dagli edifici governativi e una petizione sostenuta dai Brexiter propone che in futuro diventi illegale sventolare la bandiera europea. “In linea con le richieste della gente” ha fatto sapere Downing Street, “l’Union Jack sventolerà da sola da tutti gli edifici pubblici e da ogni pennone in Piazza del Parlamento”.

Proprio in quella piazza, a pochi metri da Downing Street, si terrà invece la “festa” organizzata da Nigel Farage, il leader del Brexit Party che per tutta la vita si è battuto per quella che ha definito “l’indipendenza del Regno Unito dal giogo di Bruxelles”. Farage prevede che 30mila persone pagheranno il biglietto per partecipare alla festa che culminerà con fuochi d’artificio e brindisi di rito.