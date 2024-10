Previsioni meteo 1-3/10, l’autunno incalza: nuovo peggioramento a metà settimana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo una breve parentesi soleggiata con temperature in ripresa, una nuova perturbazione di origine atlantica andrà a guastare il tempo a metà settimana con fenomeni diffusi e un generale calo termico su tutto il nord est. Si prospetta quindi un clima tipicamente autunnale sul Vicentino.

Martedì 1 ottobre

La mattina il sole sarà offuscato da nubi alte e sottili. Nel corso della giornata la copertura nuvolosa sarà in aumento. Verso sera prime deboli piogge sull’Altovicentino, avvisaglie di un forte peggioramento in arrivo. Temperature in lieve calo nei valori massimi, con punte di 18-19 gradi in pianura.

Mercoledì 2 ottobre

Mattinata di maltempo su tutta la provincia. Un vortice di bassa pressione andrà ad approfondirsi sul Mar Ligure. Sono previste piogge diffuse anche a carattere di rovescio sulle pedemontane. Punte di 25/30 mm sulle Prealpi, accumuli minori in pianura generalmente tra i 10 e 20 mm. Tra il tardo pomeriggio e la sera ci sarà una pausa dei fenomeni con temporanee schiarite. Temperature in diminuzione.

Giovedì 3 ottobre

Giornata di maltempo sul Vicentino. Piogge estese su tutto il territorio, di moderata intensità. Venti in rinforzo dai quadranti nord orientali con brusco calo termico. La neve cadrà dai 2000 metri circa di quota. Sono attesi generalmente dai 20 ai 40 mm di pioggia.

Tendenza nel lungo termine

Venerdì avremo ancora delle precipitazioni sparse, mentre nel fine settimana il tempo sarà in miglioramento e il sole sarà il protagonista soprattutto nella giornata di domenica quando la colonnina del mercurio tornerà a salire.