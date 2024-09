Previsioni meteo 10-12/09, il sole e poi “anticipo” d’autunno: clima gradevole e correnti in arrivo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Avremo ancora un paio di giornate soleggiate, poi la prima irruzione artica ci ricorderà che l’autunno sta arrivando. Da giovedì infatti un impulso perturbato accompagnato da correnti fredde settentrionali farà scendere la colonnina del mercurio di quasi 10 gradi.

MARTEDI 10 SETTEMBRE

Bella giornata di sole su tutto il Vicentino con visibilità ottima grazie al basso tasso di umidità nell’aria. Solo nel pomeriggio ci sarà qualche innocua nube lungo la fascia prealpina. Temperature gradevoli con massime intorno ai 28-29 gradi.

MERCOLEDI 11 SETTEMBRE

La mattina il cielo si presenterà ancora sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio assisteremo ad un aumento delle nubi a partire dai settori occidentali. Un primo impulso perturbato colpirà l’alto vicentino in serata. Attesi 5-15 mm di pioggia. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

GIOVEDI 12 SETTEMBRE

Giornata perturbata. Durante la mattina vedremo i fenomeni più diffusi con rovesci a tratti anche di forte intensità. Nella seconda parte della giornata le precipitazioni si faranno via via più discontinue fino ad un esaurimento in serata. L’ingresso di correnti artiche faranno scendere sensibilmente le temperature, tanto che in serata se ci saranno ancora fenomeni potrebbe arrivare la prima spruzzata in montagna sopra i 2.000 metri. Sono attesi sul vicentino 20-40 mm di pioggia.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Venerdì giornata variabile con residua instabilità locale. Sabato bel tempo con correnti fresche da nord e minime in pianura intorno ai 10 gradi. Domenica soleggiata e temperature in ripresa nei valori massimi.