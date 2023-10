Previsioni meteo 10-12/10, ancora caldo anomalo nelle ore diurne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Il caldo fuori stagione non molla la presa. Ecco i valori massimi registrati negli ultimi giorni in alcune località del Vicentino: Asiago 26 gradi, Vicenza città capoluogo, Malo e Bassano del Grappa 27, Valli del Pasubio 28, Lonigo 30. Avremo ancora qualche giorno sereno con temperature quasi estive.

MARTEDI 10 OTTOBRE

Bella giornata di sole con clima tipico di inizio settembre. Si risconta una leggera inversione termica nei fondovalle durante le ore più fresche del giorno. Punte di 27-28 gradi saranno misurate in pianura.

MERCOLEDI 11 OTTOBRE

Sereno su tutta la provincia con clima mite. Foschie anche dense nel primo mattino sulle pianure del medio e basso Vicentino, in diradamento con l’alzarsi del sole. Temperature stazionarie, estremi termici in pianura tra 14 e 27 gradi.

GIOVEDI 12 OTTOBRE

Soleggiato ovunque con foschie in pianura la mattina. Lo zero termico rimane vicino ai 4.000 metri di quota. Lieve calo nei valori massimi per effetto dell’aumento di umidità nell’aria.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana vedremo un aumento della copertura nuvolosa e qualche possibile breve pioviggine di passaggio. Giungeranno correnti più fresche Atlantiche a mettere fine a queste anomalie termiche.