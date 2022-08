Previsioni meteo 10-12 agosto: nuvolosità e alcune piogge in montagna. Giù le temperature

Evoluzione generale

Nei prossimi giorni è atteso il transito di una moderata depressione con aria relativamente fresca dall’Europa orientale all’Italia; sulla nostra regione questo comporta temporanei addensamenti nuvolosi e alcune piogge più probabili sulle zone montane, oltre ad un temporaneo abbassamento delle temperature culminante tra venerdì e sabato.

Il tempo oggi mercoledì 10 agosto

Previsioni per il pomeriggio/sera: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi e alcuni temporanei addensamenti per qualche cumulo sulle zone montane, dove è possibile qualche locale rovescio o temporale; discreta ventilazione dai quadranti orientali in prossimità della costa, occasionalmente presente anche sull’entroterra pianeggiante, nonché almeno a tratti dai quadranti settentrionali in montagna.

Tempo previsto

Giovedì 11 agosto



Cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi e nubi più presenti verso fine giornata; qualche addensamento nuvoloso risulterà in particolare più significativo sulle zone montane nelle ore pomeridiane e su quelle pedemontane alla sera.

Precipitazioni. Per gran parte della giornata assenti, ma in aumento verso fine giornata fino ad una probabilità medio-bassa (25-50%) in montagna e sull’alta pianura, bassa (5-25%) altrove; si tratterà eventualmente a quel punto di rovesci o temporali, da locali a sparsi.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale.

Venti. In quota, prevalentemente moderati settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura a tratti deboli con direzione variabile, a tratti moderati dai quadranti orientali specie in prossimità della costa.

Mare. Da mosso a poco mosso, anche quasi calmo verso sera.

Venerdì 12 agosto



Tempo variabile, con nubi irregolari presenti più diffusamente fino al mattino e per il resto significativi spazi di sereno.

Precipitazioni. Nel complesso probabilità medio-alta (50-75%) sulle zone montane, medio-bassa (25-50%) su quelle pedemontane e sulla pianura centrale, bassa (5-25%) altrove; si tratterà di fenomeni sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più presenti in pianura fino al mattino e in montagna anche in seguito.

Temperature. In diminuzione, un po’ più sensibile in montagna.

Venti. In quota, prevalentemente moderati settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura a tratti deboli con direzione variabile, a tratti moderati dai quadranti orientali.

Mare. Sarà in prevalenza poco mosso, salvo risultare in alcuni momenti mosso.

Tendenza



Sabato 13 agosto. Cielo sereno o a tratti localmente poco nuvoloso; le temperature minime subiranno una contenuta diminuzione, le massime un aumento un po’ più sensibile in montagna.

Domenica 14 agosto. Cielo sereno o a tratti localmente poco nuvoloso; le temperature minime subiranno sulle zone montane e pedemontane aumenti al più contenuti, altrove contenute variazioni di carattere locale; temperature massime in aumento, più sensibile sulla pianura meridionale.

Previsioni a cura di Arpav