Previsioni meteo 10-12 dicembre: Debole impulso perturbato, poi bel tempo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Continuano correnti fredde nord atlantiche sul nord Italia in grado di portare fenomeni nevosi fino a bassa quota. Da sabato la pressione sarà in aumento e il sole tornerà a splendere anche sul Vicentino. I valori delle temperature saranno pienamente invernali.

Venerdì 10 dicembre

Inizialmente il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le nubi giungeranno sul vicentino in tarda mattinata a partire da ovest. Tra il pomeriggio e la sera un modesto peggioramento porterà qualche debole pioggia e fioccate a partire dai 400m circa, più probabili sul vicentino occidentale. Sono Attesi 0-3mm di pioggia e altrettanti cm di neve oltre i 600m. Gelate anche in pianura nel primo mattino con temperature minime fino a -2/-3°C.

Sabato 11 dicembre

Ampi rasserenamenti li vedremo già dalla mattinata. Anche nella seconda parte della giornata splenderà il sole su tutto il vicentino. Temperature stazionarie le minime in lieve rialzo le massime, estremi in pianura compresi tra -2 e +9°C.

Domenica 12 dicembre

Altra giornata di sole su tutta la provincia. Ad offuscare il sole sarà solo qualche possibile velatura di passaggio. Clima ancora invernale con estese gelate notturne a tutte le quote.

Tendenza nel lungo termine

Ad inizio settimana l’altra pressione si rafforzerà ancora di più, portando clima stabile e soleggiato. Tuttavia sarà possibile la formazione di nebbie in pianura per effetto dell’inversione termica, mentre sui rilievi le temperature saranno in aumento.