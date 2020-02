Previsioni meteo 11-13/02. Alternanza di nubi e schiarimenti sul cielo vicentino

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO

Nella prima parte della mattinata avremo cielo nuvoloso in pianura per nubi basse. Nel corso della giornata ampie aperture del cielo fino ad essere sereno o poco nuvoloso su tutto il Vicentino nel pomeriggio. Temperature: in aumento le massime, fino a 11-12°.

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO

Bella giornata di sole sulla nostra provincia. Torneranno le brinate nelle ore più fredde della giornata. Estremi termici in pianura tra 0 e 11°.