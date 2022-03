Previsioni meteo 11-13/03, ancora “latitanti” le precipitazioni piovose sul Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Sono ormai 25 giorni che sul Vicentino non si vedono perturbazioni organizzate in grado di portare precipitazioni diffuse. Questo trend sembra non subire variazioni nemmeno per i prossimi giorni. Infatti una vasta depressione atlantica andrà isolarsi sulla penisola iberica favorendo sull’Italia una nuova rimonta dell’alta pressione. Tuttavia delle infiltrazioni di correnti orientali mantengono ancora basse le temperature.

VENERDI 11 MARZO

Nel primo mattino avremo nubi basse su Medio e Alto Vicentino che andranno diradarsi nel corso della giornata lasciando spazio al sole nella seconda parte della giornata. Venti deboli da est e temperature in calo. Estremi termici tra 0 e +12°.

SABATO 12 MARZO

Sarà una giornata caratterizzata dal passaggio di velature, soprattutto durante la mattina. Clima freddo per il periodo con gelate notturne anche in pianura.

DOMENICA 13 MARZO

Cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature senza variazioni di rilievo, in pianura le minime si attesteranno tra i -2 e gli 0 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 12-13°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo buono almeno fino mercoledì. Le temperature saranno in aumento per merito di correnti più miti dal Mediterraneo. Punte massime di 16-17°.