Previsioni meteo 11-13/06, nel fine settimana temperature stabilmente “over 30”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Una vasta alta pressione domina il Mediterraneo e l’Europa Centrale. Nei prossimi giorni il tempo sul Vicentino si farà via via più stabile. Una massa d’aria molto calda investirà il nostro territorio portando la prima forte ondata di calore della bella stagione. Si raggiungeranno punte di 33 gradi.

VENERDI 4 MAGGIO

La mattina cielo sereno o poco nuvoloso. Basso rischio di locali temporali pomeridiani sulle Prealpi e pedemontane con punte di 5-10 mm di pioggia. La sera ampie schiarite ovunque. Temperature massime in pianura sui 29-30°.

SABATO 5 MAGGIO

Sereno o poco nuvoloso in pianura per l’intera giornata. Addensamenti di nubi basse solo sui versanti sud delle Prealpi. La sensazione di afa sarà in aumento come anche le temperature. Estremi termici in pianura tra 18 e 32°.

DOMENICA 6 MAGGIO

Bella giornata di sole su tutto il Vicentino. Qualche nuvola pomeridiana sulla fascia prealpina senza precipitazioni. Caldo afoso con punte di 33° in pianura, sarà una delle giornate più calde di giugno.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Fino almeno il 16 giugno non avremo fenomeni di rilievo. Il Vicentino sarà ancora dominato dall’alta pressione di origine africana con temperature oltre la media del periodo.