Previsioni meteo 11-14 agosto. Tempo stabile, con una pausa di instabilità giovedì

Ecco le previsioni Arpav per i prossimi giorni.

Evoluzione generale

Fino a mercoledì la presenza dell’anticiclone africano sul Mediterraneo determinerà condizioni di tempo in prevalenza stabile, salvo sviluppo di attività convettiva durante le ore pomeridiane e serali in montagna con probabili locali rovesci o temporali. Da giovedì il cedimento della pressione e l’ingresso di correnti umide occidentali determineranno condizioni variabilità/instabilità a partire dalle zone montane e successivamente anche in pianura. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Da sabato probabili nuove condizioni di stabilità.

Il tempo oggi

MARTEDI’ 11

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Inizialmente sereno o al più poco nuvoloso, in seguito sviluppo di annuvolamenti irregolare sulle zone montane e pedemontane e localmente sulle zone più interne della pianura dal tardo pomeriggio. Probabilità in aumento di locali rovesci e temporali fino a medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi e medio-alta (50-75%) sulle Dolomiti, specie in serata. Possibili locali fenomeni anche sulla Pedemontana e pianura più interna dal tardo pomeriggio/sera (probabilità medio-bassa 25-50%). Non si esclude qualche locale fenomeno intenso sulle zone montane e su quelle pedemontane. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli/moderati da nord-ovest.

Tempo previsto

MERCOLEDI’ 12. Condizioni di variabilità, con cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, specie in pianura, in seguito sviluppo di nuvolosità irregolare più frequente e consistente nel pomeriggio specie sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. Dalla tarda mattinata aumento della probabilità di locali rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane (probabilità medio-bassa 25-50%); non si escludono temporali localmente intensi. Sulla pianura più interna non si escludono locali fenomeni durante le ore centrali (probabilità bassa 5-25%).

Temperature. Senza variazioni di rilievo salvo locale diminuzione dei valori massimi.

Venti. In quota deboli/moderati nord-occidentali. In pianura in prevalenza deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali.

Mare. Calmo.

GIOVEDI’ 13. Iniziali nubi basse in successivo dissolvimento seguite da nuvolosità irregolare alternata a schiarite; nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità sulle zone montane e pedemontane e su parte della pianura interna.

Precipitazioni. Possibili residue precipitazioni fino alle prime ore del mattino sui settori più occidentali, in seguito generalmente assenti. Dalla tarda mattinata graduale aumento dell’instabilità con rovesci e temporali da locali a sparsi (probabilità medio-alta 50-75%) sulle zone montane e pedemontane, probabilità minore di fenomeni sulla pianura più interna e settentrionale (probabilità medio-bassa 25-50%); altrove fenomeni generalmente assenti.

Temperature. Senza variazioni di rilievo.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati da sud-ovest.

Mare. Calmo o poco mosso.

Tendenza

VENERDI’ 14. Tempo variabile, a tratti instabile, con nuvolosità irregolare, via via più consistente durante le ore centrali quando saranno probabili rovesci e temporali da locali a sparsi (probabilità medio-alta 50-75%); sulla costa probabilità minore di fenomeni (bassa 5-25%). Temperature stazionarie o in locale diminuzione.

SABATO 15. Sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di annuvolamenti a ridosso dei rilievi e localmente sulla pianura. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature senza notevoli variazioni.

Temperature rilevate