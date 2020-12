Previsioni meteo 11-13 dicembre. Qualche nuvola sul Vicentino ma tendenza al sereno

VENERDI 11 DICEMBRE

Sul vicentino la mattina il cielo si presenterà poco nuvoloso o variabile con leggere brinate in pianura. Dal pomeriggio vedremo un aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori occidentali. La sera non si escludono debolissime precipitazioni su ovest e alto vicentino, nevose dai 700 metri di quota, Temperature in calo nei valori minimi.

SABATO 12 DICEMBRE

La giornata inizierà con cielo coperto. Col passare delle ore si vedranno delle aperture del cielo. Pomeriggio variabile sulla nostra provincia con qualche momento soleggiato. Temperature stazionarie con valori in pianura compresi tra 3 e 10°C.

DOMENICA 13 DICEMBRE

La pressione atmosferica sarà in aumento. Dopo un lungo periodo grigio e umido tornerà finalmente a splendere il sole su tutto il territorio. Dopo il freddo di prima mattina dove si vedranno brinate anche in pianura, seguirà un clima piacevole grazie al soleggiamento. Temperature in pianura comprese tra 1 e 11°C.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche lunedì inizierà col cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda parte della settimana invece arriveranno correnti più umide ed instabile di origine atlantica che porteranno piogge sparse da giovedì con neve a quote medie. Clima di stampo autunnale.