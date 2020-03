Previsioni meteo 13-15/03. Perturbazione in arrivo

VENERDI’ 13 MARZO

Sul vicentino la giornata inizierà con cielo nuvoloso senza fenomeni significativi. Nel pomeriggio qualche apertura del cielo sulle pianura. La sera giungerà da nord est aria più fredda, che andrà ad rendere instabile il tempo lungo le pedemontane, specialmente dell’ovest vicentino dove si vedranno rovesci sparsi. Neve dai 1400m. Temperature in aumento nei valori minimi.

SABATO 14 MARZO

Giornata grigia con fenomeni più probabili nel pomeriggio lungo le prealpi con neve dai 900-1000m. La sera le precipitazioni si sposteranno verso le alte pianure. Attesi 5-10mm di pioggia in pianura e 5-15cm di neve sopra i 1300m. Temperature in sensibile calo nella seconda parte della giornata per correnti più fredde settentrionali. Estremi in pianura tra 7 e 11°C