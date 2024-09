Previsioni meteo 13-15/09: tempo in graduale miglioramento, aumento termico domenica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Un vortice di bassa pressione alimentato da correnti fredde di origine artica, è transitato sul centro-nord Italia, portando un deciso peggioramento del tempo soprattutto sull’alto vicentino dove si è vista anche la prima spruzzata di neve sulle cime più alte. La depressione tende a spostarsi sui Balcani, lasciando spazio ad un graduale miglioramento che però sarà seguito da ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Venerdì 13 settembre

Sarà una giornata variabile con residua instabilità la mattina sui rilievi, associata a qualche fioccata sopra i 1800 metri di quota. Le maggiori schiarite le vedremo tra il pomeriggio e la sera quando non mancherà spazio per qualche momento di sole.

Temperature stazionarie con valori compresi tra 11 e 19 gradi.

Sabato 14 settembre

La mattina il cielo sul vicentino si presenterà nuvoloso per velature o al più variabile. Un passaggio di nubi più compatte sarà in transito nelle ore centrali della giornata. A seguire ampie schiarite la sera a partire da nord. A tratti raffiche di vento ancora sostenute in montagna. Zero termico attorno i 2500 metri in rapido aumento la sera.

Temperature massime in ripresa con punte di 22 gradi in pianura.

Domenica 15 settembre

Giornata soleggiata su tutto il territorio con qualche velatura di passaggio. Fresco nel primo mattino con temperature attorno i 10 gradi, ma clima gradevole nelle ore pomeridiane con valori fino a 25 gradi. Visibilità ottima dopo il vento dei giorni precedenti.

Zero termico che tornerà oltre i 3000 metri di quota.

Tendenza nel lungo termine

Nei primi giorni della prossima settimana ci saranno ancora delle infiltrazioni di correnti fresche settentrionali che manterranno il tempo variabile e leggermente instabile.

Temperature in linea col periodo o lievemente sotto.

Estremi termici in pianura generalmente tra 12 e 24 gradi.