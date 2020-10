Previsioni meteo 13-15/10. Da metà settimana nuova ondata di maltempo

MARTEDI’ 13 OTTOBRE

Bella giornata di sole sul vicentino con poche nubi. Le temperature minime saranno comprese tra 5 e 8°C in pianura

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE

La mattina il cielo si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso, saranno frequenti i momenti di sole. Nubi via via più compatte dal pomeriggio, non avremo comunque precipitazioni. Entremi termici in pianura tra 5 e 15°C

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE

Un nuovo peggioramento del tempo si affaccerà sul vicentino già dalla mattina portando piogge diffuse per gran parte del giorno. In montagna la neve cadrà dai 1500m circa. Sono attesi 10-20mm di pioggia e altrettanti cm di neve fresca sopra i 1800m.



TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Ci attende un fine settimana generalmente variabile con lunghi momenti di sole. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno in lieve aumento