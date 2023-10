Previsioni meteo 13-15/10, il caldo anomalo d’ottobre è ormai agli sgoccioli

SITUAZIONE GENERALE

Ancora giornate molto calde per il mese di ottobre. Ma ormai l’alta pressione africana inizia a cedere sul centro Europa e successivamente verrà “respinta” anche dal nord Italia. Correnti più fresche ed instabili dall’Atlantico avanzano verso il Mediterraneo. Nel fine settimana le nubi si faranno via via più presenti nei nostri cieli e forse ci sarà anche qualche debole precipitazione.

VENERDI 13 OTTOBRE

Durante il mattino si vedrà qualche modesta velatura di passaggio, mentre sul basso Vicentino si faranno vedere le prime nebbie basse in campagna. Ancora caldo per il periodo con temperature massime anche oltre i 25 gradi.

SABATO 14 OTTOBRE

Giornata variabile, a tratti soleggiata soprattutto sulle pedemontane. Nelle ore più fresche del giorno riduzione della visibilità in pianura per dense foschie. Lieve calo delle temperature con estremi termici tra 13 e 24 gradi.

DOMENICA 15 OTTOBRE

La mattina poche nubi e ampi spazi soleggiati su ovest Vicentino. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità a partire dai settori orientali. Non si esclude qualche debole precipitazione più probabile sul Vicentino centro-orientale. Temperature in generale calo di 2/4 gradi con lo zero termico in quota che dopo molti giorni torna a scendere sotto i 3.000 metro.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Al momento i principali modelli meteo vedono un peggioramento del tempo a metà settimana con tipico clima autunnale e temperature massime che difficilmente andranno oltre i 20 gradi sul Vicentino.