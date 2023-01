Previsioni meteo 13-15 gennaio: l’inverno torna a bussare alla porta sul vicentino

Situazione generale

In questa stagione l’inverno si è visto pochi giorni: nella prima metà di dicembre quando le temperature minime in pianura hanno toccato i -5° e la neve si è fatta vedere fino in collina. Dal 16 dicembre ad ora le temperature si sono mantenute oltre le medie del periodo, solo negli ultimi giorni sono calate leggermente. Questo trend continuerà gradualmente fino a quando, domenica sera, l’inverno tornerà a bussare la porta sul vicentino.

Venerdì 13 gennaio

Giornata variabile sulla nostra provincia. Le maggiori schiarite le vedremo nel corso del pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi. Estremi termici in pianura compresi tra + 1 e + 10.

Sabato 14 gennaio

Sereno o poco nuvoloso per velature estese che andranno ad offuscare il sole. Temperature minime in calo con brinate notturne in pianura.

Domenica 15 gennaio

La mattinata inizierà con cielo irregolarmente nuvoloso. Con il passare delle ore le nubi si faranno via via più compatte. Nel tardo pomeriggio inizieranno le prime deboli precipitazioni sull’Ovest Vicentino, in estensione in serata a tutta la provincia. Inizialmente la neve cadrà dagli 800 metri circa, in abbassamento la notte fino a 600 metri. Sono attesi in questa prima perturbazione 15/20 millimetri di pioggia e altrettanti centimetri di neve oltre i 1000 metri. Temperature in calo, massime in pianure non oltre gli 8 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Sarà un inizio di settimana freddo e spesso perturbato. Lunedì sera la neve cadrà anche in collina fino ai 500 metri mentre tra martedì e mercoledì le fioccate potranno raggiungere le pedemontane fino a quote molto basse al limite della pianura. Saremo più precisi nell’aggiornamento di lunedì prossimo.