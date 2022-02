Previsioni meteo 14-16/02, dopo 40 giorni tornano pioggia e neve sul Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo 40 giorni tornano le precipitazioni sul Vicentino. Un lungo periodo di siccità dove abbiamo visto le montagne spoglie dal candido manto bianco della neve, come fossimo a tarda primavera. Finalmente una decisa perturbazione porterà pioggia diffusa in pianura e neve in montagna.

LUNEDI 14 FEBBRAIO

Fin dal mattino il cielo si presenterà coperto su tutta la provincia vicentina. Possibile anche qualche pioviggine intermittente in pianura e qualche fioccata oltre i 500 metri. Dal tardo pomeriggio-sera le precipitazioni andranno intensificarsi soprattutto su Ovest e Alto Vicentino con neve dai 600-800 metri. Temperature massime in calo. Estremi termici in pianura tra -1 e +7.

MARTEDI 15 FEBBRAIO

Maltempo la mattina su tutto il territorio. Pioggia moderata in pianura, a tratti battente sulle pedemontane. La neve cadrà da quota 600-700 metri nelle vallate, dai 800-900 metri nelle zone esposte alla pianura. Nel pomeriggio i fenomeni saranno più sparsi e discontinui fino l’esaurimento totale in serata. Attesi 15-20 mm di pioggia sul Basso Vicentino, 20-40 mm su Medio e Alto. Gli accumuli nevosi: 15-25 centimetri a 1.000 metri, 25-40 cm oltre i 1300 metri.

MERCOLEDI 16 FEBBRAIO

Inizialmente il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso ma con tendenza ad aperture sempre più ampie nel corso della giornata fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento. Estremi in pianura tra +3 e +10°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Bel tempo fino a venerdì con temperature in aumento in quota e in calo nei valori minimi in pianura per merito dell’inversione termica. Nel fine settimana avremo qualche passaggio nuvoloso ma senza precipitazioni di rilievo.