Previsioni meteo 14-16/02, dopo i giorni di gelo tempo soleggiato e clima mite

SITUAZIONE GENERALE

Un vasto campo di alta pressione va a coprire centro Europa e gran parte del Mediterraneo portando tempo stabile ed un sensibile aumento delle temperature anche sul Vicentino. Questo favorirà anche il ritorno delle nebbie in pianura per effetto dell’inversione termica notturna.

MARTEDI 14 FEBBRAIO

Cielo sereno su tutta la provincia. Nella prima mattinata si vedranno le ultime brinate in pianura. Sensibile rialzo termico diurno con punte di 14 gradi. Zero termico a 2.800 metri.

MERCOLEDI 15 FEBBRAIO

Altra giornata soleggiata su tutto il territorio, tranne in prima mattinata su medio e basso Vicentino dove si potranno formare dense foschie o banchi di nebbia. Estremi termici in pianura tra +2 e +15 gradi.

GIOVEDI 16 FEBBRAIO

Sereno sui rilievi. Aumento delle foschie e nebbie in pianura, che favoriranno un rialzo delle temperature minime ma un calo in quelle massime, causa minore soleggiamento. Molto mite in montagna con valori termici pressoché primaverili. Zero termico a 3.000 metrri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana ancora nebbioso a bassa quota e sereno in montagna con clima mite per il periodo. Non si vedono segnali di cambiamento del tempo nemmeno a lunghissimo termine.