Previsioni meteo 14-16 febbraio. Fine settimana soleggiato, caldo in montagna

VENERDì 14 FEBBRAIO

Dopo la debole perturbazione della notte, la pressione sarà nuovamente in rinforzo sul nostro territorio. Schiarite sul Vicentino già dal mattino con rasserenamenti sempre più ampi nel corso della giornata. Temperature massime in aumento.

15 FEBBRAIO

Sereno su tutta la provincia. Temperature stazionarie in pianura con valori tra 0 e 12°, in sensibile aumento in montagna con zero termico a 2800 metri.