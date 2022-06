Previsioni meteo 14-16/06, ancora su temperature e afa. Qualche temporale in area montana

SITUAZIONE GENERALE

La nostra provincia si trova sotto il dominio dell’anticiclone africano. Tuttavia delle infiltrazioni di correnti più instabili riescono a valicare le Alpi e provocare qualche temporale anche nelle nostre zone montane. Le temperature sono in lento ma continuo aumento.

MARTEDÌ 14 GIUGNO

Sarà una bella giornata di sole sul Vicentino. Solo nelle ore pomeridiane si vedrà qualche innocua nube lungo la fascia prealpina. Rasserena ovunque la sera, cielo perfetto per osservare la luna piena nelle notti più corte dell’anno. Temperature in lieve aumento, estremi termici in pianura tra 18 e 33°.

MERCOLEDI 15 GIUGNO

Cielo sereno o poco nuvoloso la mattina. Nel pomeriggio ci sarà un aumento dell’attività cumuliforme sui rilievi. Non si escludono locali piovaschi o temporali verso sera tra Prealpi e pedemontane. Temperature serali in temporaneo calo in caso di precipitazioni.

GIOVEDI 16 GIUGNO

Tempo soleggiato ovunque la mattina. Nel pomeriggio ci sarà un po’ di instabilità sui monti in grado di provocare qualche locale rovescio o temporale di breve durata. In pianura difficilmente ci saranno delle precipitazioni. Temperature in ulteriore lieve aumento con pesante sensazione di afa. Picchi di 33/34°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tra venerdì e domenica una poderosa ondata di calore porterà tempo stabile sul Vicentino con afa in aumento e temperature massime fino a 35 gradi. Zero termico a 4.500 metri.