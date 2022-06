Mondiali di calcio, l’Australia batte il Perù ai rigori e vola a Qatar 2022

La sfida-playoff di Al Rayyan finisce 5-4 dopo 120 minuti a porte inviolate.

Ai sudamericani non basta il penalty trasformato dall'attaccante del Benevento Gianluca Lapadula. A vincere è la strategia del Ct Arnold che fa entrare al 120' il secondo portiere Redmayne, eroe della serata dopo la parata su Varela al sesto rigore calciato. Rete che vale la vittoria per i Socceroos che si qualificano ai Mondiali per la quinta volta consecutiva ma che infrange il sogno del Perù di tornare nella massima competizione calcistica per la seconda edizione consecutiva dopo quelli in Russia del 2018, un evento memorabile per la Nazionale Gareca, visto che la partecipazione precedente risaliva al 1982.

Con l'Australia che va a completare il gruppo D dei Mondiali, composto dalla Francia campione uscente, dalla Danimarca e dalla Tunisia, resta a disposizione un solo “slot” libero nella lista delle 32 squadre che parteciperanno a Qatar 2022. Ad occuparlo sarà una tra Costa Rica e Nuova Zelanda, avversarie nell’ultimo playoff in programma questa sera alle 20.