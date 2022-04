Previsioni meteo 15-17/04, ponte di Pasqua con correnti più fresche e variabilità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Il caldo degli ultimi giorni sta terminando. Correnti più fresche dall’est Europa giungeranno proprio nel ponte Pasquale, con un lento ma graduale calo delle temperature. Poche le precipitazioni previste.

VENERDI 15 APRILE

La mattina il cielo sul vicentino si presenterà sereno. Nel pomeriggio debole sviluppo di nubi cumuliformi lungo la fascia prealpina ma con basso rischio di locali precipitazioni. Temperature in lieve rialzo, valori oltre le medie del periodo. Estremi termici sulla pianura vicentina tra 9 e 24°.

SABATO 16 APRILE

Inizialmente sulla nostra provincia il cielo si presenterà poco nuvoloso o sereno. Nel pomeriggio si svilupperanno velocemente delle nubi lungo le pedemontane per l’arrivo di aria più fredda in quota, dove si attiveranno dei rovesci o deboli temporali, in movimento verso sud. I fenomeni saranno molto sparsi e discontinui, più probabili in pianura. Gli accumuli in genere si attesteranno sui 3-10 mm di pioggia. Rasserena ovunque in tarda serata con sensibile calo termico.

DOMENICA 17 APRILE

Soleggiato ovunque la mattina. Nella seconda parte della giornata nubi più presenti, fino a cielo nuvoloso sull’Altovicentino. Non sono previste piogge. Correnti fresche da est che non faranno salire le temperature oltre i 18-19°.

LUNEDI 18 APRILE

Cielo sereno su tutta la provincia. Freddo la mattina con temperature minime in pianura sui 3-4°. Mite nelle ore centrali della giornata anche se il vento da est si farà sentire di tanto in tanto. Zero termico sui 2000 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Correnti più instabili le avremo da metà settimana, quando ci potranno essere delle precipitazioni sparse ed intermittenti a partire da giovedì. Le temperature saranno sui valori tipici del periodo.