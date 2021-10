Previsioni meteo 15-17 ottobre: tempo soleggiato e temperature in ripresa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo aver avvertito un sensibile calo delle temperature, soprattutto nei valori minimi, c’è da attendersi nel fine settimana un nuovo aumento termico, questo grazie all’alta pressione centrata sul Mediterraneo occidentale che nei prossimi giorni tenderà a spostarsi verso il centro/nord Italia. Nella nostra provincia avremo quindi tempo stabile e soleggiato.

VENERDI 15 OTTOBRE

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Vicentino. Freddo nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto. Temperature in pianura comprese tra 4 e 7 gradi, nelle vallate prealpine di poco sopra gli zero gradi con locali brinate. Massime che saranno invece in lieve aumento.

SABATO 16 OTTOBRE

Bella giornata di sole su tutta la provincia. Arriveranno correnti più miti dal Mediterraneo, temperature in aumento, più sensibili sui rilievi. Elevata escursione termica tra il giorno e la notte in pianura, anche di 15°.

DOMENICA 17 OTTOBRE

Nel primo mattino probabili banchi di nebbia o foschie sul Basso Vicentino, in rapido diradamento al sorgere del sole. Splenderà il sole su tutto il territorio, clima mite per il periodo con punte massime in pianura di 20-21°. Zero termico a quasi 3000 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Continuerà almeno fino il 20 ottobre il dominio dell’alta pressione sul Vicentino, con temperature oltre le medie del periodo e tempo stabile. Da segnalare il ritorno delle nebbie nelle zone a sud di Vicenza.