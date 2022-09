Previsioni meteo 16-18/09, l’estate “è finita” sul piano climatico. Correnti fredde in arrivo

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione che da giorni copre tutto il nord Italia si ritira sul Mediterraneo occidentale, lasciando libero accesso a correnti fredde settentrionali. Sarà la prima vera discesa artica dal nord Europa quella che nel prossimo fine settimana si riverserà sul Vicentino, mettendo definitivamente la parola “fine” all’estate 2022. Le temperature massime, che hanno toccato i 30° negli ultimi giorni, rimarranno solo un lontano ricordo.

VENERDI 16 SETTEMBRE

La mattina il cielo sul Vicentino si presenterà sereno o poco nuvoloso con temperature ancora tipicamente estive. Dal primo pomeriggio rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle Prealpi, con rovesci o temporali. Col passare delle ore, le celle temporalesche andranno ad interessare anche buona parte delle pianure, soprattutto quelle centro-occidentali della provincia. Brusco calo delle temperature in serata. Estremi termici in pianura tra 18 e 27 gradi. Sono attesi generalmente 5-15 mm di pioggia, con picchi di 20-25 sulle Prealpi.

SABATO 17 SETTEMBRE

Nel primo mattino vedremo la fase più incisiva di questo peggioramento. Precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale. La neve sulle nostre Prealpi andrà ad imbiancare le cime più alte delle Piccole Dolomiti e dell’Altopiano oltre i 1900-2000 metri di quota. In tarda mattinata i fenomeni andranno esaurendosi a partire da nord ovest in movimento verso sud est. Tuttavia nel pomeriggio, nonostante qualche apertura del cielo, non si escludono locali e improvvisi piovaschi sulle pedemontane. Rasserena ovunque la sera. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Crollo delle temperature di circa 10°.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Sarà una bella giornata limpida di sole con qualche velature di passaggio nel pomeriggio. Visibilità ottima grazie al vento del giorno precedente. Clima dal sapore autunnale con estremi termici in pianura tra 9 e 20 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da lunedì e per gran parte della prossima settimana, il vicentino si troverà a metà strada tra il caldo e la stabilità dell’alta pressione sull’Europa Occidentale, e le correnti fredde dal nord Europa che continueranno a scendere verso i Balcani. Ci attendiamo quindi temperature consone al periodo, con valori minimi leggermente sotto le medie.