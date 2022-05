Previsioni meteo 17-19/05, afa estiva prolungata con temperature oltre i 30°

SITUAZIONE GENERALE

Nei prossimi giorni l’anticiclone subtropicale africano andrà ulteriormente rafforzandosi sul comparto centro-Europeo garantendo stabilità sul nostro territorio e un aumento delle temperature con valori tipici del mese di giugno.

MARTEDI 17 MAGGIO

La mattina sul Vicentino il cielo si presenterà sereno ovunque. Nel pomeriggio ci saranno delle nubi sparse lungo la fascia prealpina con probabilità pressochè nulla di precipitazioni. Temperature in aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. Estremi termici in pianura tra 17 e 30°.

MERCOLEDI 18 MAGGIO

Cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la provincia. Addensamenti nuvolosi lungo le Prealpi per l’alto tasso di umidità nell’aria. Punte massime di 31° in pianura, pesante la sensazione di afa.

GIOVEDI 19 MAGGIO

Ancora tempo stabile e soleggiato. Di notte le temperature non scenderanno più sotto i 20°C, lo zero termico andrà oltre i 4.000 metri come in piena estate.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Non sono previste precipitazioni nemmeno nel fine settimana. Afa pesante e caldo estivo sul Vicentino che sembrerà durare per molto tempo ancora.