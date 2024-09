Previsioni meteo 17-19/09, in settimana tempo variabile con poche precipitazioni

Situazione Generale

La vasta bassa pressione che sta portando alluvioni sull’Europa centro-orientale, si sposta verso il centro Italia influenzando marginalmente il tempo anche sul Triveneto. Passaggi nuvolosi in arrivo da nord est si alternano a momenti più soleggiati. Sulla nostra provincia i fenomeni risultano deboli ed intermittenti, relegati soprattutto alla fascia prealpina e pedemontana. Sono ancora presenti delle correnti fresche dai quadranti orientali che mantengono le temperature leggermente sotto le medie del periodo.

Martedì 17 settembre

Nella prima mattinata ci saranno delle deboli piogge, più probabili sui rilievi e sul Vicentino occidentale. Fenomeni che si esauriranno rapidamente lasciando spazio da metà giornata a delle parziali aperture del cielo. Sono attesi 0-4 mm di pioggia. Temperature in lieve calo con estremi termici in pianura compresi tra 12 e 21 gradi.

Mercoledì 18 settembre

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso sull’alto vicentino, mentre sulle zone più meridionali le nubi saranno più presenti. Nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa ad iniziare da sud in spostamento verso nord. Temperature stazionarie o in lieve aumento sui rilievi.

Giovedì 19 settembre

Nubi irregolari su tutto il territorio. Non sono previste precipitazioni di rilievo. Valori termici in pianura compresi tra 12 e 23 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana il sole sarà più presente. Infatti la pressione atmosferica sarà in aumento e con essa anche le temperature, soprattutto nella giornata di domenica quando le massime si attesteranno attorno i 24/25 gradi.