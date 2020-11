Previsioni meteo 17-19/11. Centro settimana con sole e bel tempo

Chiusa la parentesi di pioggia tra la notte di domenica e la giornata di lunedì, in Veneto e in particolare sul Vicentino il cielo torna ad essere limpido e regala bel tempo e clima gradevole tenendo conto dell’autunno inoltrato di metà novembre. Venerdì mattina un nuovo aggiornamento con le previsioni per il prossimo fine settimana.

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE

Dopo il debole passaggio perturbato di lunedì il tempo tornerà velocemente migliorare grazie ad una vasta alta pressione in arrivo dal Mediterraneo. Ci aspetta quindi una bella giornata di sole su tutto il vicentino con temperature diurne in lieve aumento.

MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE

Andrà rafforzarsi ulteriormente il campo d’alta pressione sul nostro territorio. Questo ci garantirà un’altra giornata serena dal clima ancora mite per il periodo. Saranno possibili banchi di nebbia nella prima mattinata sul basso vicentino. Punte massime di 13-14° in pianura.

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE

Da sereno a poco nuvoloso. Solo in serata arriveranno delle nubi più compatte sui settori montani per l’avvicinarsi di una saccatura nord Europea. Temperature oltre le medie, estremi termici in pianura fra 3 e 14°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Venerdì mattina il vicentino sarà lambito da una rapida perturbazione da nord che porterà dei fenomeni sparsi, più probabili sui rilievi dove potrà cadere qualche centimetro di neve sopra i 1000-1200 metri di quota. Nel fine settimana il tempo sarà buono ma avremo un deciso calo delle temperature. Si vedranno le prime estese brinate in pianure.