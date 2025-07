Al via “Alberi di Inchiostro”, il festival che unisce libri, natura e convivialità sul Tretto

La collina e la montagna come scenario naturale per racconti, riflessioni e incontri. Si chiama “Alberi di Inchiostro” ed è la nuova rassegna letteraria estiva che animerà l’altopiano del Tretto con quattro appuntamenti, tra luglio e settembre, in compagnia di scrittori e scrittrici che intrecciano nei loro testi la natura, il paesaggio e l’esperienza umana. Un’iniziativa inedita promossa dall’associazione ReStart Aps, con il patrocinio e il contributo del Comune di Schio che punta a valorizzare le colline e le montagne del territorio attraverso proposte culturali di qualità.

Il festival è alla sua prima edizione e si sviluppa attraverso quattro incontri letterari in quattro diverse location del Tretto, tra contrade e boschi, ognuna abbinata a una libreria e a un momento conviviale con l’autore. L’inizio è fissato per domenica 20 luglio, con Angela Tognolini e il suo “L’inverno della lepre nera“, presso la Trattoria da Giancarlo a Santa Caterina. A seguire, domenica 3 agosto, sarà la volta di Pietro Lacasella con “Liberi di sbagliare“, nell’area del Bosco di Tretto, con la partecipazione del Ristorante Dalla Costa.

Il 6 settembre il festival raddoppia: nel pomeriggio, Nicoletta Asnicar proporrà ai più piccoli il libro “In cima alla montagna“, seguita da Loris Giuriatti con “Lo chiamavano Alpe Madre“, entrambi accolti al Ristorante Damarco a Cerbaro. L’ultimo appuntamento si terrà domenica 14 settembre in contrà Zaffonati, dove Marco Albino Ferrari presenterà il suo manifesto per una nuova cultura della montagna dal titolo “La montagna che vogliamo“.

Ogni incontro si svolgerà all’aperto, con l’invito a portare una coperta o un cuscino per godere dell’esperienza immersi nella natura. A fine presentazione, ci sarà la possibilità di fermarsi a cena presso le strutture che ospitano gli eventi. In parallelo, la Biblioteca Civica di Schio ha dedicato una vetrina speciale ai libri degli autori ospiti della rassegna. Il festival è aperto a tutti ed è gratuito.

“Alberi di Inchiostro è una novità per il nostro territorio. Come nel caso del ‘Teatro in casa’ rappresenta un modo originale e coinvolgente di vivere la cultura fuori dai luoghi tradizionali – sottolinea l’assessore alla cultura Marco Gianesini -. Portare la letteratura tra i sentieri e le contrade del Tretto è una proposta capace di unire la bellezza del paesaggio con il piacere della lettura e dell’incontro. Ringrazio sentitamente l’associazione ReStart APS, che tanto fa per promuovere il territorio del Tretto, per il lavoro di rete messo in campo con librerie, ristoratori e comunità locali”.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.