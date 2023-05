Previsioni meteo 19-21/05, una residua instabilità precede il bel tempo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE



Il vasto campo di bassa pressione che ha determinato parecchi giorni di maltempo sul centro-nord Italia tende ad abbassarsi di latitudine verso le coste nord africane. La pressione atmosferica sul nostro territorio sarà quindi in aumento. Questo determinerà un generale miglioramento del tempo rispetto ai giorni scorsi anche se nelle ore centrali della giornata potrebbe esserci della residua instabilità.

VENERDI 19 MAGGIO

In mattinata cielo nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo. Nel pomeriggio saremo lambiti da un debole impulso perturbato in risalita dall’Emilia Romagna che porterà qualche pioviggine su ovest Vicentino. Parziali schiarite la sera. Temperature massime in lieve calo con valori sui 19-20 gradi.

SABATO 20 MAGGIO

Inizialmente cielo variabile o nuvoloso con bassa probabilità di precipitazioni. Nelle ore centrali della giornata non si escludono locali e brevi piovaschi sulle Prealpi e zone limitrofi della pianura (1-3 mm di pioggia). In serata aperture del cielo in pianura. Estremi termici in pianura tra 14 e 20 gradi.

DOMENICA 21 MAGGIO

Cielo da poco nuvoloso a variabile per l’intera giornata con maggiore soleggiamento in pianura. In montagna bassa probabilità di locali rovesci. Temperature in aumento con punte di 22-23 gradi in pianura.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nei primi giorni della prossima settimana le temperature saranno in sensibile aumento, tanto che in pianura si supereranno anche i 25 gradi. In pianura non sono previste piogge per alcuni giorni, mentre in montagna ci sarà la classica instabilità pomeridiana.