Previsioni meteo 2-4/02, nel week end apice di caldo in quota: zero termico a 3.500 metri

SITUAZIONE GENERALE

E’ ancora stabile l’alta pressione che domina l’Europa centro-meridionale. I suoi massimi effetti si avranno proprio in questo fine settimana con valori da record in montagna. Zero termico costantemente sopra i 3.000 metri. Solo in pianura e nei fondovalle, grazie all’inversione termica, ci sarà una parvenza d’inverno.

VENERDI 2 FEBBRAIO

Cielo sereno la mattina sul Vicentino. Da segnalare un po’ di nebbia sui settori più meridionali della provincia. Qualche velatura di passaggio da nord nel pomeriggio che offuscherà il sole di tanto in tanto. La sera una nuova spinta della bolla calda in quota farà schizzare lo zero termico da 2.500 a 3.000 metri in poche ore. Temperature stazionarie in pianura, in aumento sui rilievi.

SABATO 3 FEBBRAIO

Mentre il sole splenderà in montagna, in pianura sarà alta la probabilità di dense foschie e nebbie. Continua l’aumento termico in quota con lo zero termico che toccherà valori incredibili per il periodo: 3.500 metri. Estremi termici in pianura tra -2 e +12 gradi.

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Cielo sereno o poco nuvoloso su Alto Vicentino. Nebbie presenti su medie e basse pianure che faticheranno dissolversi anche nelle ore centrali della giornata. Temperature stazionarie, in montagna valori di 10 gradi oltre le medie del periodo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Si vede la luce in fondo al tunnel. Sia per quanto riguarda l’anomalia termica che sulla lunga fase di tempo senza precipitazioni. Tra l’8 e il 12 febbraio correnti perturbate atlantiche invaderanno tutta l’Europa centrale e buona parte del Mediterraneo. Sul nostro territorio quindi ci aspettiamo un ritorno di tempo perturbato a più riprese, con piogge diffuse in pianura e neve inizialmente a quote medie.