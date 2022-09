Previsioni meteo 2-4/09, tempo variabile (con pioggia probabile) in vista del week end

Il servizio meteorologico di Arpav Veneto prevede che fino a domenica la circolazione atmosferica continuerà a non avere nette e persistenti condizioni cicloniche o anticicloniche, come tipicamente accade proprio nel periodo di passaggio dall’estate all’autunno.

Le temperature generalmente non distanti dai valori tipici del periodo costituiranno quindi la caratteristica saliente nell’ambito di giornate sempre diverse una dall’altra con probabilità di precipitazioni nulla solo per venerdì e limitatamente alla pianura. Lunedì invece tornerà l’alta pressione, con in aumento il caldo percepito.

VENERDì 2 SETTEMBRE

Cieloin prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso.

Precipitazioni solo in montagna di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge sparse sulle Dolomiti e locali sulle Prealpi: si tratterà di piovaschi, rovesci o temporali. Per il resto assenti. Le temperature rispetto a giovedì avranno un andamento irregolare eccetto diminuzioni sulla pianura fino al primo mattino, con differenze leggere o moderate e valori non distanti dalla media.

SABATO 3 SETTEMBRE

Inizialmente poco o parzialmente nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da nord-ovest, fino a cielo ovunque in prevalenza nuvoloso dal pomeriggio. Piogge quindi assenti nel mattino ma con probabilità medio-alta (50-75%) nel pomeriggio in vari momenti interessando prima o poi gran parte delle zone; in prevalenza si tratterà di piovaschi e rovesci, localmente temporali. Temperature rispetto a venerdì generalmente senza variazioni di rilievo, con l’arrivo delle piogge in calo anche sensibile.

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Persiste l’alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune residue piogge a tratti, mentre le temperature sei segnalano con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno. Dal mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni a probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci di notte sia sui monti sia sulla pianura, di pomeriggio solo sui monti.