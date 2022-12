Previsioni meteo 2-4/12, vari impulsi di perturbazione previsti nel fine settimana

SITUAZIONE GENERALE

Dicembre inizia con temperature dai connotati invernali. Una bassa pressione centrata sul Mediterraneo centro/occidentale invia vari impulsi perturbati verso il nord Italia, attirando anche correnti fredde dai Balcani. Queste correnti però si faranno via via più miti nel fine settimana con quota neve che dai 700 metri si alzerà oltre i 1.000.

VENERDI 2 DICEMBRE

Già dal primo mattino troveremo deboli precipitazioni sparse che dal Bassovicentino si muoveranno verso l’alto. I fenomeni descritti continueranno fino al primo pomeriggio, sempre di debole intensità. Sono attesi mediamente 2/5 mm di pioggia in pianura e 4/10 cm di neve fresca oltre i 1.000 metri. La quota neve si attesterà tra i 700 e 800 metri di quota. Temperature massime in diminuzione, estremi termici in pianura tra 4 e 9 gradi.

SABATO 3 DICEMBRE

Inizialmente il cielo sarà nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Da metà giornata una nuova perturbazione in arrivo da sud porterà precipitazioni sparse di debole intensità su tutto il Vicentino. Nevose oltre i 1.000-1.200 metri di quota. Sono previsti circa 5 mm di pioggia in pianura e altrettanti centimetri di neve oltre i 1.300 metri. Temperature in lieve aumento in montagna.

DOMENICA 4 DICEMBRE

Nella prima parte della giornata cielo nuvoloso ma non ci saranno precipitazioni significative. Un nuovo impulso perturbato arriverà sulla nostra provincia tra il pomeriggio e la sera con piogge diffuse e neve oltre i 1.400-1.500 metri. Sono attesi 15-20 mm di pioggia in pianura e 20-25 cm di neve a 2.000 metri. Temperature in leggero rialzo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Ci attende una settimana molto instabile con nuove perturbazioni atlantiche in un contesto più autunnale. Neve a quote medie.