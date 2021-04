Previsioni meteo 20-22/04, tempo assai variabile per l’incrocio di alta e bassa pressione

SITUAZIONE GENERALE

Il nostro territorio vicentino si troverà a metà strada tra le basse pressioni dei Balcani e l’alta pressione della penisola Iberica. Questo determinerà un tempo molto variabile con spiccata instabilità montana nelle ore pomeridiane. Farà ancora fresco per il periodo.

MARTEDI 20 APRILE

La mattina cielo si presenterà poco nuvoloso con ampi spazi soleggiati. Nel pomeriggio non si esclude qualche improvviso acquazzone sul vicentino centro/settentrionale in un contesto di cielo variabile. Temperature in lieve aumento le massime.

MERCOLEDI 21 APRILE

Dopo un inizio di giornata di bel tempo, vedremo lo sviluppo di nubi cumuliformi lungo la fascia prealpina dove nelle ore pomeridiane e serali sarà alta la probabilità di rovesci o locali temporali. Neve oltre i 1400 metri. Temperature stazionarie. Estremi termici in pianura tra +6 e +17°.

GIOVEDI 22 APRILE

Altra giornata variabile con instabilità pomeridiana più probabile su Altovicentino. Valori termici ancora lievemente sotto la norma del periodo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche per il fine settimana non si vedono campi di alte pressioni verso il nostro territorio. Continuerà quindi questa fase di tempo dinamico a tratti instabile. Clima ancora fresco per il periodo.