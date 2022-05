Previsioni meteo 20-22/05, termometro ancora in salita “regala” un caldo estivo

SITUAZIONE GENERALE

L’anticiclone africano si è stabilizzato tra Mediterraneo ed Europa centrale. Correnti molto calde per il periodo continuano ad arrivare sulla nostra provincia, facendo registrare valori termici tipicamente estivi. Anche in quota l’estate è arrivata in anticipo, tanto che lo zero termico toccherà i 4.000 metri.

VENERDI 20 MAGGIO

La mattina sul Vicentino il cielo si presenterà sereno ovunque. Nel pomeriggio ci saranno delle nubi sparse lungo i monti, sotto forma di nebbie sui versanti sud delle Prealpi. Temperature in aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. Estremi termici in pianura tra 17 e 31°.

SABATO 21 MAGGIO

Cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la provincia. Addensamenti nuvolosi lungo la fascia prealpina per l’elevato tasso di umidità nell’aria. Punte massime di 31-32° in pianura, pesante la sensazione di afa.

DOMENICA 22 MAGGIO

Ancora tempo soleggiato sul Vicentino, anche se nel tardo pomeriggio non si esclude qualche locale acquazzone più probabile in Altopiano. Di notte le temperature non scenderanno sotto i 20°C, lo zero termico lo troveremo attorno i 4.000 metri di quota.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Non sono previste precipitazioni di rilievo nemmeno ad inizio settimana. Afa pesante e caldo estivo sul Vicentino che sembrerà durare per molto tempo ancora.