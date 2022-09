Previsioni meteo 20-22/09, correnti fresche e schiarite salutano l’estate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo la prima colata artica sul Vicentino, dove abbiamo addirittura visto la prima spruzzata di neve sulle nostre cime, per qualche giorno ancora avremo un flusso di correnti fresche dal nord Europa. In caso di cielo sereno, sarà alta l’escursione termica tra temperature minime e massime, anche dell’ordine dei 15°.

MARTEDI 20 SETTEMBRE

L’afflusso di correnti fredde da est favorirà il formarsi di nubi basse sulle pianure vicentine durante la mattina, mentre in quota splenderà il sole. Nel pomeriggio questa situazione andrà invertirsi, le nubi sulle pianure lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie, mentre in montagna ci sarà un moderato sviluppo di nubi cumuliformi. Temperature minime in lieve aumento, massime in diminuzione. Estremi termici tra 10 e 22°.

MERCOLEDI 21 SETTEMBRE

Bella giornata di sole su tutta la provincia con poche nubi pomeridiane sulle Prealpi. Clima diurno gradevole con punte di 23°/24° in pianura.

GIOVEDI 22 SETTEMBRE

Continua la fase di bel tempo sul nostro territorio con poche nubi irregolari. Maggiori rasserenamenti sul Vicentino centro-meridionale. Temperature stazionarie con valori in linea col periodo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Venerdì e sabato tempo ancora stabile con cielo poco nuvoloso. Attualmente domenica la situazione rimane molto incerta per una depressione che andrà isolarsi sul Mediterraneo occidentale. Temperature in lieve aumento.