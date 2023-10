Previsioni meteo 20-22/10, forte peggioramento poi nel weekend miglioramento graduale

SITUAZIONE GENERALE

Un’intensa perturbazione sta transitando sul nord Italia, portando precipitazioni abbondanti soprattutto sui rilievi grazie all’effetto “stau” provocato dai forti venti di scirocco. Il tutto accompagnato da nubi basse e nebbie, un clima insomma pienamente autunnale.

VENERDI 20 OTTOBRE

Durante il mattino avremo delle deboli piogge intermittenti sulle Prealpi vicentine. Bassa la probabilità di fenomeni in pianura. A metà giornata giungerà da ovest un’intensa perturbazione con forti rovesci di pioggia che si concentreranno per qualche ora soprattutto sulla fascia pedemontana. In tarda serata cessazione delle precipitazioni con parziali schiarite. Sono attesi almeno 50 mm di pioggia sui rilievi e 20/40 mm in pianura. Venti meridionali in rinforzo che faranno aumentare le temperature fino a 17-18 gradi.

SABATO 21 OTTOBRE

Giornata molto variabile. Le schiarite e l’aria più fresca in arrivo da nord ovest, faranno sì che nelle ore centrali della giornata ci sarà un po’ di instabilità locale. In un contesto di cielo variabile infatti, si formeranno dei brevi rovesci o deboli temporali sulla nostra provincia che si muoveranno verso il Veneto orientale in serata lasciando un generale miglioramento sul Vicentino. Temperature in lieve calo nei valori minimi.

DOMENICA 22 OTTOBRE

La mattina cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio debole formazione nuvolosa lungo la fascia prealpina senza però precipitazioni di rilievo. Temperature massime in ripresa grazie al soleggiamento. Estremi termici in pianura tra 9 e 21 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Al momento i principali modelli meteo vedono un peggioramento del tempo per la giornata di martedì ed un prolungamento dell’instabilità atmosferica sul nostro territorio per tutta la settimana. Le temperature saranno in media o leggermente superiori al periodo.