Previsioni Meteo 20-22/10. Stabile con temperature in aumento

MARTEDI’ 20 OTTOBRE

Soleggiato sulla pianura vicentina con poche nubi. Ci saranno invece maggiori addensamenti di nubi basse in pedemontana e sulle prealpi. Le temperature saranno in aumento, soprattutto in montagna.

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE

Variabile in pianura, sarà più soleggiato sul basso vicentino, mentre su alta pianura e prealpi insisteranno nubi basse o nebbie. Sopra i 1500m di quota probabilmente sarà sereno o poco nuvoloso. Zero termico a 3600m, valori anomali per il mese di ottobre.

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE

La situazione rimarrà invariata, foschia, cielo variabile a tratti grigio per nubi basse. Merito dell’inversione termica che garantirà sole e temperature quasi estive in quota. In pianura estremi termici tra 9 e 18°C

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Possibile debole peggioramento tra venerdì sera e sabato mattina. Da confermare.